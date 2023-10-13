ВС РФ поразили украинские Су-25 и Точку-У

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки войск Вооруженных сил РФ поразила штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Николаева, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области.

По данным военного ведомства, также уничтожены склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка Черкасской области и Прилук Черниговской области, хранилища авиационного топлива на аэродромах: «Миргород» в Полтавской области и «Озерное» в районе Житомира.

До этого главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов прокомментировал недавний удар дронами «Ланцет» по аэродрому близ Кривого Рога. Эксперт отметил, что в данном случае, вероятно, была задействована модификация беспилотника с контейнерной системой запуска, при которой взлет БПЛА осуществляется за меньшее время, чем в базовой вариации.

16 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Долгинцево, расположенному в районе города Кривой Рог в Днепропетровской области.

Согласно заявлению ведомства, в результате атаки удалось уничтожить два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.