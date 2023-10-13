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В Минобороны назвали число ударов «Искандерами» за неделю в зоне СВО

МО РФ нанесли восемь групповых ударов «Искандер-М» в зоне СВО с 7 по 13 октября

Министерство обороны России сообщило, что в период с 7 по 13 октября Вооруженными силами РФ было нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами.

Сообщается, что ударами поражались склады Вооруженных сил Украины (ВСУ), цеха и пункты размещения.

Отмечается, что ударами был уничтожен склад хранения катеров, артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в Ильичевске, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» в Черкасской области.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российская армия успешно отразила пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении. До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление.

До этого группировка «Центр» сообщила, что ВС РФ сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Были отражены атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВС Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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