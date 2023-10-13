«Ростех» поставил войскам партию интеллектуальных систем минирования

Предприятия «Ростеха» досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

В состав комплекса входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

Отмечается, что вести подготовку к залпу из «Земледелия», вводить данные полетного задания и параметров самоликвидации мин можно в дистанционном режиме.

Ранее газета The Washington Post написала о том, что перед началом контрнаступления Украины российская армия выстроила мощнейшую оборону. В публикации упоминается эффективность российских минных полей, для которых используется система дистанционного минирования «Земледелие».

Журнал Forbes до этого сообщил, что потери ВСУ при попытке преодолеть российские минно-взрывных заграждения под населенным пунктом Малая Токмачка оказались катастрофическими.

Ранее войска РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ.