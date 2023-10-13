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«Ростех» поставил войскам партию интеллектуальных систем минирования

«Ростех» досрочно поставил войскам РФ партию интеллектуальных систем минирования

Предприятия «Ростеха» досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

В состав комплекса входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

Отмечается, что вести подготовку к залпу из «Земледелия», вводить данные полетного задания и параметров самоликвидации мин можно в дистанционном режиме.

Ранее газета The Washington Post написала о том, что перед началом контрнаступления Украины российская армия выстроила мощнейшую оборону. В публикации упоминается эффективность российских минных полей, для которых используется система дистанционного минирования «Земледелие».

Журнал Forbes до этого сообщил, что потери ВСУ при попытке преодолеть российские минно-взрывных заграждения под населенным пунктом Малая Токмачка оказались катастрофическими.

Ранее войска РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ.

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