В ХАМАС заявили о гибели 13 заложников при ударе Израиля по сектору Газа

Боевое крыло ХАМАС сообщило в своих социальных сетях, что в результате авиаударов армии оборона Израиля по сектору Газа за последние сутки погибли 13 ранее захваченных радикалами заложников.

Отмечается, что среди погибших есть иностранные граждане. Уточняется, что шесть человек погибли в провинции Северная Газа в двух разных местах и семеро были убиты в провинции Газа в трех разных местах.

До этого стало известно, что армия обороны Израиля в ночь на 13 октября нанесла удары по 750 целям на территории сектора Газа. В ЦАХАЛ сообщали, что среди пораженных целей — подземные туннели ХАМАС, военные склады и посты, а также дома высокопоставленных представителей группировки, которые, по данным Израиля, используются как командные центры. Также израильская авиация нанесла удар по 12 многоэтажным зданиям в Газе, которые использовал ХАМАС.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что в последующие дни продолжат активную деятельность в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.