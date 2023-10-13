В Днепропетровской области на востоке Украины произошел взрыв

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале заявил, что взрыв прозвучал в Криворожском районе Днепропетровской области Украины.

«Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется», — написал он.

При этом Вилкул не уточнил, действовала ли в регионе воздушная тревога во время взрыва.

В ночь на 13 октября сообщалось, что воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствовуют данные министерства цифровой трансформации Украины.

До этого мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявлял о взрывах и воздушной тревоге в городе. Согласно данным украинских СМИ, в ВВС сообщили об угрозе применения баллистики в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины и на всей территории республики.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали на самом севере Израиля.