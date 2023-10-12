В Николаеве сообщили о взрывах и объявили воздушную тревогу

Стало известно о взрывах и воздушной тревоге в Николаеве. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

По данным украинских СМИ, в ВВС сообщили об угрозе применения баллистики в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.

До этого на Украине объявляли воздушную тревогу в нескольких областях страны. Сирены звучали в Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем 9 октября.

7 октября в Николаевской области произошли взрывы. Согласно сведениям мэра города Александра Сенкевича, громкие звуки были слышны в некоторых районах города. На место происшествия выехали службы. Он призвал местных жителей быть максимально осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Также в Одесской области объявляли воздушную тревогу. «Суспильне» сообщало о взрывах в Миргороде в Полтавской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.