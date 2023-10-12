ХАМАС обстрелял ракетами израильскую военную базу «Раим»

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» совершило ракетный обстрел военной базы «Раим», сообщает ХАМАС в Telegram.

На базе находится штаб-квартира дивизии армии Израиля.

Накануне бойцы ХАМАС заявили о ракетном ударе по израильскому городау Хайфа.

В тот же день израильские военные ввели запретную зону от сектора Газа до окрестностей Ашкелона.

В ночь на 12 октября Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по элитным силам ХАМАС «Нухба», в частности по их оперативным командным центрам.

ВВС Израиля также объявили о ликвидации высокопоставленного оперативника ХАМАС Мухаммаду Абу Шамлу, дом которого, как утверждают в Израиле, использовался как склад для хранения оружия.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.