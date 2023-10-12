Армия Израиля направила резервистов к границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила резервистов в города на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере еврейского государства. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

Отмечается, что задачи, которые выполняют военные, включают патрулирование, организацию засад и размещение блокпостов на дорогах для обеспечения безопасности жителей приграничных городов.

Накануне ЦАХАЛ заявлял, что получил сообщение о предполагаемом проникновении в воздушное пространство страны из Ливана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в тот же день ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.