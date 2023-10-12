Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной готовности

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ будет держать 35 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии сдерживания и обороны НАТО. Такое заявление он сделал на министерской встрече альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

«С 2025 года они будут развернуты в рамках 25-й дивизии, а затем будут доступны на различных уровнях оперативной готовности, предусмотренных НАТО», — сказал министр.

По его словам, заявку на участие в этом уже подали 35 тысяч человек.

Также Писториус рассказал, что Германия по просьбе Израиля передаст два боевых дрона «для защиты территории». Писториус отметил, что у Минобороны ФРГ есть запросы от Израиля на боеприпасы для кораблей. Но этот вопрос еще предстоит обсудить, отметил он.

Накануне в Министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в его рамках она направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.