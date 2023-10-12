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В Киеве неизвестный захватил бизнес-центр

В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр

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Национальная полиция Украины

В Киеве на Украине спецназовцы полиции Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) задержали вооруженного мужчину, захватившего бизнес-центр. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел утром 12 октября в Соломенском районе Киева. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный проник в помещение БЦ и произвел несколько выстрелов. На место оперативно прибыли спецназовцы КОРДа.

По данным нацполицции, вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здании. Потом он сделал несколько хаотичных выстрелов и пригрозил установить «растяжку» (взрывное устройство — прим. ред.), чтобы правоохранители не смогли проникнуть внутрь.

В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника. Никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы преступления.

В начале этой недели в российском Екатеринбурге заметили мужчину, разгуливавшего с винтовкой в руках по одному из жилых районов.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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