Израиль и Египет договорились создать коридор для беженцев из сектора Газа

Израиль и Египет договорились создать специальный маршрут для эвакуации беженцев из сектора Газа. Стороны откроют коридор, пишет издание Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

Хоть договоренности и были достигнуты, источники издания подчеркнули, что реализовать это будет непросто. В первую очередь это потребует прекращения огня.

По данным портала, в секторе Газа находятся сейчас более 500 американцев и сотни других иностранных граждан, среди которых есть и работники ООН, члены неправительственных организаций и журналисты.

До этого ООН заявила, что количество жителей сектора Газа, которые вынуждены были покинуть свои дома после начала вооруженного конфликта между Израилем и движением ХАМАС, приблизилось к 340 тысячам.

При этом ранее сообщалось, что Египет не намерен открывать коридоры для беженцев из сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее глава Минздрава Израиля Моше Арбель запретил лечить раненых боевиков ХАМАС.