Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что артиллерия группировки во время контрбатарейной борьбы на Купянском направлении уничтожила две 122-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика», американскую 155-мм гаубицу М777 и три минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

По его словам, они были уничтожены в районах населенных пунктов Кругляковка, Ивановка и Синьковка. Как заявил Зыбинский, общие потери ВСУ составили до двух рот личного состава, одна боевая машина пехоты, один пикап.

Он также рассказал, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь ударов по пунктам временной дислокации подразделений 14-й и 41-й механизированных бригад ВСУ и району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады противника возле населенных пунктов Песчаное, Петропавловка. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем ударили по взводным опорным пунктам 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Тимковки, добавил начальник пресс-центра.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска в районе города Купянск взяли в котел подразделения Вооруженных сил Украины.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что ВСУ не могут держать оборону.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.