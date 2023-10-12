Начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка в ДНР и вклинились в оборону противника на Донецком направлении, передает РИА Новости.

«Подразделения группировки отразили атаки штурмовых групп 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки», — сказал он.

По словам Астафьева, противник потерял свыше 15 военных.

«В результате атакующих действий нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая», — продолжил он.

Как отметил начальник пресс-центра, успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.

Он сообщил, что на этом участке фронта противник лишился 11 бронетранспортеров MaxxPro, двух бронемашин, буксируемых гаубиц «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также минометов 120-го калибра.

«Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки», — добавил Астафьев.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки.

До этого стало известно, что российское добровольческое подразделение «Эспаньола», сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку Вооруженных сил Украины под Клещеевкой.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.