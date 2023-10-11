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Барражирующие дроны попытались атаковать российские таможенные пункты

Mash: в Белгородской области беспилотники пытались атаковать таможенные пункты

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Shutterstock

Барражирующие беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать таможенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Барражирующие БПЛА — это дроны, которые могут долгое время летать в районе цели в ожидании отмашки. Всего попытку атаковать предприняли три таких беспилотника, которые запустили из Харьковской области.

«Первые два сдетонировали и повредили вышку сотовой связи на территории МАПП Нехотеевка в 500 метрах от границы. Еще один — взорвался в поле недалеко от МАПП Шебекино, уже в 1800 метрах от Украины», — говорится в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Брянске беспилотник разбился на территории исправительной колонии. БПЛА самолетного типа с реактивным двигателем и взрывчаткой попытался атаковать здание.

Также сообщалось, что над Брянской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника самолетного.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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