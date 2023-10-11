Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский утверждает, что российские вертолеты и штурмовики нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в нанесении ударов в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации.

Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли два удара по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки.

До этого глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинская армия стягивает на Купянское направление дополнительных бойцов территориальной обороны.

Ганчев заявил, что противник пытается нарастить резервы по линии разграничения. Он отметил, что дополнительные силы стягивают для обустройства обороны.

7 октября российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. Также сообщалось, что на этом направлении группировка войск «Запад» Вооруженных сил России нанесла удары по живой силе и технике украинской армии.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.