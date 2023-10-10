Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США решили, что одного авианосца у берегов Израиля будет мало

WSJ: США могут направить к берегам Израиля второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»

close
100%
US Navy

Соединенные Штаты могут направить к берегам Израиля второй авианосец »Дуайт Эйзенхауэр», сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне.

Речь идет о том, что «Дуайт Эйзенхауэр» со своей флотской группировкой поддержки уже направлялся в акваторию Средиземного моря в рамках ротации, при этом решение было принято несколько месяцев назад, задолго до начала очередной палестинско-израильской войны.

Пока не ясно, сменит ли «Дуайт Эйзенхауэр» и его флотилия первый отправленный США авианосец »Джеральд Р. Форд», который должен прибыть к берегам Израиля уже в следующий вторник, или оба авианосца будут находиться в Восточном Средиземноморье.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вовлечение в конфликт авианосца США «Джеральд Форд» приведет к потерям в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий