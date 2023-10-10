В США решили, что одного авианосца у берегов Израиля будет мало

Соединенные Штаты могут направить к берегам Израиля второй авианосец »Дуайт Эйзенхауэр», сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне.

Речь идет о том, что «Дуайт Эйзенхауэр» со своей флотской группировкой поддержки уже направлялся в акваторию Средиземного моря в рамках ротации, при этом решение было принято несколько месяцев назад, задолго до начала очередной палестинско-израильской войны.

Пока не ясно, сменит ли «Дуайт Эйзенхауэр» и его флотилия первый отправленный США авианосец »Джеральд Р. Форд», который должен прибыть к берегам Израиля уже в следующий вторник, или оба авианосца будут находиться в Восточном Средиземноморье.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вовлечение в конфликт авианосца США «Джеральд Форд» приведет к потерям в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.