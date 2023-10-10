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«Бригады Аль-Кудс» заявили о захвате израильской военной вышки на Западном берегу Иордана

«Бригады Аль-Кудс» сообщили о захвате на Западном берегу военной вышки Израиля

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

«Бригады Аль-Кудс», являющиеся военным крылом организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России), заявили о захвате военной вышки израильской армии, расположенной на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РИА Новости.

Боевая операция, утверждают «Бригады Аль-Кудс», была проведена в поселении Эйнав. Во время нее был осуществлен штурм и захват находившийся в поселении военной вышки.

В ходе атаки погиб один израильтянин, еще двое были ранены.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал выделение дополнительных средств Израилю со стороны США «в ближайшие дни». Отмечается, что первая партия военной помощи Израилю уже в пути.

До этого Кирби заявил, что США пока не планируют вводить в Израиль войска.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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