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В МИД РФ заявили о планах США вернуть ядерное оружие в Британию

МИД России: США намерены вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии

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Министерство обороны РФ

Замглавы российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что США профинансировали обновление объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, что указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы. Его слова передает РИА Новости.

Воронцов указал, что ядерное оружие США развернуто на передовых базах в Европе за тысячи километров от страны и может быстро «достигать целей в глубине территории Союзного государства РФ и Белоруссии».

«Заявив, что количество этого оружия в Европе не меняется, коллега (представитель США) предпочел не упоминать, что Вашингтон профинансировал модернизацию объектов хранения в Великобритании, что с очевидностью указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы», — сказал дипломат.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал, что США до сих пор не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что вынуждает Россию предпринять шаги для восстановления равновесия. Он напомнил, что Россия ратифицировала данный договор еще в 2000 году. США подписали его 24 сентября 1996-го, но так и не ратифицировали.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что на ближайшем заседании совет Госдумы обсудит вопрос отмены договора о запрещении ядерных испытаний.

Ранее далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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