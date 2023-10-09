ЦАХАЛ наносит масштабные удары по стратегическим центрам ХАМАС в Газе

Армия Израиля сообщила, что наносит «широкомасштабные удары» по стратегическим центрам радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Всего за последние три часа с использованием десятков самолетов было атаковано около 130 целей ХАМАС по всему сектору Газа, отметили в ЦАХАЛ.

Ранее силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали несколько боевиков, которые перешли на территорию Израиля с Ливана. Об этом информирует пресс-служба ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.

По словам представителя израильской армии, военные ЦАХАЛ продолжают сканирование территорий.

Остальные подробности в пресс-службе обещали привести позднее.

До этого стало известно, что на территорию Израиля проникли подозреваемые из Ливана.

7 октября 2023 года вооруженные формирования ХАМАС вторглись на территорию Израиля. На Ближнем Востоке вспыхнул новый военный конфликт, который уже сравнивают с войной Судного дня, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.