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ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 200 военных

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 200 военных

Министерство обороны РФ сообщило, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Также российские военные нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населенного пункта Старомайорской Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении составили до 200 военнослужащих, также ими были потеряны боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины в районе села Работино Запорожской области. Кроме того, силы РФ пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе села Вербовое в Запорожской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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