Катар стал посредником в обмене пленными женщинами между Израилем и ХАМАС

Катар выступает в роли посредника в заключении срочного соглашения об обмене пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает китайское информагентство Xinhua.

«При поддержке США Катар стремится заключить срочное соглашение, которое приведет к освобождению израильских женщин, захваченных ХАМАС, в обмен на палестинских женщин-заключенных в израильских тюрьмах», — рассказал изданию источник в ХАМАС.

Палестинское движение уведомило Катар, что согласится выдать взятых в плен израильских женщин, если будут освобождены 36 женщин-заключенных из Палестины, находящихся в израильских тюрьмах.

По данным ХАМАС, бойцы движения взяли в плен более 100 граждан Израиля, включая офицеров.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию против ХАМАС «Железные мечи». По данным израильских ВС, под их контроль взяты все граничащие с сектором Газа населенные пункты.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.