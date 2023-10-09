Возле аэропорта Бен-Гурион в Израиле упала ракета

Возле аэропорта Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве упала ракета, выпущенная из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По информации агентства, несколько ракет были выпущены по центру Израиля. Видеозапись падения ракеты была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как в здании аэропорта начинается паника после срабатывания сирены.

До этого в Тель-Авиве и Иерусалиме была объявлена воздушная тревога. В центральной части Израиля и Иерусалиме на улицах звучал сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел режим ЧП на территории государства. Министр обороны Израиля Йоав Галант говорил, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.