Израиль напрямую пригрозил жесткими последствиями лидеру ХАМАС

Лидеру ХАМАС Яхье Синвару пригрозили, что ему не жить. Об этом сообщает газета The Times Of Israel со ссылкой на слова представителя армии обороны Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари.

«Яхья Синвар — командующий кампанией, и он мертвец», — заявил Хагари на пресс-конференции.

По его словам, военное и политическое руководство ХАМАСа, а также все его активы, обречены.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил, что страна в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее ЦАХАЛ заявил, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных.