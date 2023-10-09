Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль напрямую пригрозил жесткими последствиями лидеру ХАМАС

Times Of Israel: глава МО Израиля пригрозил лидеру ХАМАС, что ему не жить

close
100%
Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Лидеру ХАМАС Яхье Синвару пригрозили, что ему не жить. Об этом сообщает газета The Times Of Israel со ссылкой на слова представителя армии обороны Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари.

«Яхья Синвар — командующий кампанией, и он мертвец», — заявил Хагари на пресс-конференции.

По его словам, военное и политическое руководство ХАМАСа, а также все его активы, обречены.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил, что страна в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее ЦАХАЛ заявил, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий