Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле заявили о боях на нескольких участках на границе с сектором Газа

Times of Israel: боевые действия продолжаются на шести участках на юге Израиля

close
100%
Majdi Mohammed/AP

Активные боевые действия в настоящий момент продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на представителя армии Израиля.

По информации СМИ, пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге страны.

Как уточняется, активные боевые действия развернулись на шести участках.

Боевые действия, по состоянию на 9 октября, ведутся в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим.

При этом Хагари добавил, что прошедшую ночь около 70 вооруженных бойцов противника проникли в Беэри.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий