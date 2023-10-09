В Израиле заявили о боях на нескольких участках на границе с сектором Газа

Активные боевые действия в настоящий момент продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на представителя армии Израиля.

По информации СМИ, пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге страны.

Как уточняется, активные боевые действия развернулись на шести участках.

Боевые действия, по состоянию на 9 октября, ведутся в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим.

При этом Хагари добавил, что прошедшую ночь около 70 вооруженных бойцов противника проникли в Беэри.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.