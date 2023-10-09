Российские военные взяли в плен солдат ВСУ под Артемовском

Ивановским десантникам подразделения «Шторм» удалось взять под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском и пять украинских бойцов, обучавшихся в Британии, заявили в Министерстве обороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Установлено, что попавшие в плен украинские военнослужащие прошли военную подготовку в Великобритании.

В ролике, который предоставлен Минобороны РФ, показаны кадры боевой работы штурмовой группы ивановских десантников по зачистке позиций украинских войск на северном фланге от Артемовска.

«В ходе ведения активной обороны к северу от Артемовска, штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с севера», — пояснили в МО РФ.

Как отметили в военном ведомстве РФ, с нанесением удара артиллерии России по позициям ВСУ, штурмовые группы десантников стали выдвигаться на указанный участок в зоне боевых действий.

В результате российские десантники смогли закрепиться на позициях украинских военных, взяв в плен пять бойцов ВСУ, прошедших боевую подготовку в другой стране.

До этого в ВСУ признали, что не могут бороться с российскими бомбами из-за нехватки ПВО.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.