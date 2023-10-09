Армия обороны Израиля отразила попытку проникновения на военную базу на юге страны

Силы обороны Израиля отразили попытку проникновения боевика на военную базу в Зикиме на юге страны. Об этом сообщает телеканал i24 News.

Представитель сил обороны сообщил СМИ, что террорист был ликвидирован при попытке попасть на базу. В операции участвовали военнослужащие сил спасательно-учебной бригады.

Отмечается, что среди израильских военных потерь нет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.