В армии Израиля заявили, что ХАМАС еще может войти в страну

Представитель армии Израиля заявил, что некоторые террористы ХАМАС все еще могут проникнуть на территорию страны. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, боевые действия продолжаются в семи или восьми местах вблизи сектора Газа спустя два дня после того, как боевики движения ХАМАС напали на Израиль. Он добавил, что все это время боевики продолжали проникать на территорию страны.

Израильские авиаудары в воскресенье поразили жилые кварталы, туннели, мечеть и дома представителей ХАМАС в секторе Газа. Также израильские самолеты нанесли десятки авиаударов, многие из которых — по северному городу Бейт-Ханун.

До этого представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт на брифинге с журналистами заявил, что в израильской армии сообщили, что для борьбы с боевиками ХАМАС на территории страны потребуется больше времени, чем ожидалось.

Как рассказал Хехт, на данный момент израильские войска ведут бои с боевиками ХАМАС в семи-восьми точках за пределами Газы.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.