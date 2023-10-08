США направили Израилю первую партию военной помощи

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого сообщил, что Соединенные Штаты направили помощь израильским вооруженным силам, передает пресс-служба Белого дома.

«Президент… передал, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля уже на пути в Израиль, в предстоящие дни последуют новые поставки», — сказано в сообщении.

Американский лидер и глава израильского кабмина также обсудили меры, которые принимаются для того, чтобы «никто из врагов Израиля не посчитал возможным или целесообразным воспользоваться текущей ситуацией».

Ранее Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь в связи с нападением боевиков палестинского движения ХАМАС.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил о непоколебимости позиции США по вопросу права Израиля на самооборону.

По его словам, в ближайшие дни американское оборонное ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения «от неизбирательного насилия и терроризма».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.