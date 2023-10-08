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В США предрекли поражение НАТО при прямом столкновении с Россией

Экс-разведчик США Риттер предсказал поражение НАТО при столкновении с Россией

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РИА Новости

В случае прямого столкновения НАТО и России, военно-политический блок очень быстро потерпит разгромное поражение. Об этом в выпуске YouTube-канала Danny Haiphong заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Если мы пойдем против такого соперника как Россия, ничего не будет работать. <…> Вся связь рухнет», — заявил он.

По словам Риттера, в американских ВС все построено на обмене колоссальными потоками информации с помощью ноутбуков.

«Для этого нам нужны самолеты, ретранслирующие связь, все должно работать идеально», — указал отставной военный.

Накануне в США исключили возможность проведения наземной операции НАТО на Украине. Согласно информации Риттера, государства Североатлантического альянса на начнут наземную операцию и не отправят свои войска на территорию воюющей республики.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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Операция на Украине
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