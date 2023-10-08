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Российские силы ПВО уничтожили и подавили 25 беспилотников ВСУ

МО РФ: средства ПВО уничтожили и подавили средствами РЭБ 25 беспилотников ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и подавили средствами РЭБ 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант ракетой ЗРК С-200. В министерстве уточнили, что российские средства ПВО своевременно обнаружили ракету ВСУ и уничтожили в воздухе.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны малого ракетного катера Черноморского флота России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат у побережья Крыма — в 10 км от юго-западного побережья полуострова.

7 октября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили три ракеты «Точка-У» над Белгородской областью.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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