Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал слабые стороны «Железного купола» Израиля

Военный эксперт Литовкин: ПВО Израиля не справилась с ударом из-за числа ракет

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в разговоре с газетой «Известия», что система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» Израиля не справилась с ракетным ударом со стороны сектора Газа, поскольку не предназначена перехватывать большое количество снарядов.

По словам Литовкина, «Железный купол» предназначен для перехвата небольшого количества ракет типа «Кассам» или российской системы «Град». Эксперт отметил, что никакой «Железный купол» не может перехватить все ракеты, когда их число составляет сразу 5 тыс., и они летят с разных направлений.

По мнению Литовкина, нужно понимать, что нет идеального оружия, как и нет идеальной обороны от него. Он отметил, что «Железный купол» является хорошей системой ПВО, однако не полностью защищающей территорию страны.

До этого бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в Израиле считают, что ХАМАС заранее спланировал нападение на еврейское государство. В интервью Fox News он отметил, что это произошло из-за политики американского президента Джо Байдена.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий