Военный эксперт назвал слабые стороны «Железного купола» Израиля

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в разговоре с газетой «Известия», что система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» Израиля не справилась с ракетным ударом со стороны сектора Газа, поскольку не предназначена перехватывать большое количество снарядов.

По словам Литовкина, «Железный купол» предназначен для перехвата небольшого количества ракет типа «Кассам» или российской системы «Град». Эксперт отметил, что никакой «Железный купол» не может перехватить все ракеты, когда их число составляет сразу 5 тыс., и они летят с разных направлений.

По мнению Литовкина, нужно понимать, что нет идеального оружия, как и нет идеальной обороны от него. Он отметил, что «Железный купол» является хорошей системой ПВО, однако не полностью защищающей территорию страны.

До этого бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в Израиле считают, что ХАМАС заранее спланировал нападение на еврейское государство. В интервью Fox News он отметил, что это произошло из-за политики американского президента Джо Байдена.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.