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Появились кадры движения израильских танков к сектору Газа

В сети появились кадры переброски танковых подразделений ЦАХАЛ к сектору Газа

В сети появились кадры переброски танковых подразделений армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к сектору Газа — видео опубликовало издание Kodkod.

На кадрах видно, как израильские танки Merkava различных модификаций перевозят на скоростном шоссе при помощи тягачей с прицепами. Предполагается, что эта бронетехника будет задействована армией обороны Израиля во время объявленной наземной операции в секторе Газа, которая получила название «Железные мечи».

Подобные танки до этого палестинцы захватили в ходе утренних боев в приграничной зоне.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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