ХАМАС выпустил ракет по югу Израиля

Движение ХАМАС выпустило залп ракет в сторону города Ашкелон, расположенного на юге Израиля. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, 779 человек пострадали в результате обстрелов со стороны сектора Газа и порядка 1500 человек пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа.

Ранее армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи».