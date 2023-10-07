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В Госдуме заявили о продвижении ВС России к Купянску на 7-12 км на разных участках

Депутат Водолацкий: ВС РФ продвинулись к Купянску на 7-12 км на разных участках

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России продвигаются в сторону Купянска Харьковской области на расстояние до 12 километров. Об этом ТАСС заявил координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Дуга [расположения позиций ВС РФ] такая неровная, от 7 километров в одном месте до 12 километров до Купянска. У нас на той неделе очень активно шли, до километра продвигались, сейчас мы двигаемся медленно, по 100-200 метров», — сказал он.

7 октября в российском оборонном ведомстве рассказывали, что военные ВС России смогли отразить пять контратак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

27 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что на Купянском направлении российская группировка войск «Запад» нанесла удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины . Уточняется, что бригады ВСУ были поражены в ЛНР и Харьковской области.

До этого в Минобороны РФ заявляли, что российские войска с помощью 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» поразили опорные пункты украинской армии на Купянском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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