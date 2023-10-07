В Госдуме высказались о возможности России повлиять на арабо-израильский конфликт

Россия всегда готова оказать посильную помощь в разрешении конфликтов, в том числе конфликта в Израиле. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, член депутатской группы по связям с парламентом Государства Израиль Алексей Чепа.

«Мы однозначно не заинтересованы в развитии нового конфликта, надо максимально приложить все силы для того, чтобы он не развивался. И приложить на всех возможных уровнях. Это конфликт не нужен. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы не было спровоцированных войн, чтобы не доводилось все до острой фазы. У нас много таких примеров. Россия всегда была готова и будет готова принимать посильное участие в локализации любого конфликта в мире, для того чтобы не лилась кровь, чтобы не страдали мирные люди. Если у нас есть такие возможности — мы их используем. Это хорошо знают и в арабском мире, и в Израиле. Подчас это сложно, потому что есть противники, есть силы, которые способствует развитию этих конфликтов», — сказал депутат.

С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом со стороны сектора Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия.

Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов.

Ранее очевидцы рассказали об обстановке в Израиле на фоне атак со стороны сектора Газа.