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Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного

Пушилин: ВСУ отброшены на исходные позиции в районе Приютного и Новомайорского

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РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы отбросили на исходные позиции части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного и Новомайорского в ДНР. Его слова в ходе рабочей поездки в Волгоград передает ТАСС.

«Противник отброшен на исходные позиции, понес потери как в живой силе, так и в технике», — сказал Пушилин.

До этого начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки улучшили свое тактическое положение на Южнодонецком направлении, заняв свыше десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, артиллеристы ВС РФ также уничтожили узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Новомихайловке.

1 октября советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали позиции российских войск на Времевском выступе, в результате чего потеряли несколько десятков человек.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон высказывал мнение, что атаки российских войск с флангов представляют большую проблему для ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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