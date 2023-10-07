Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х обвинил президента Украины Владимира Зеленского в продаже США важнейшего украинского ресурса.

«Зеленский продал плодородный чернозем Украины — ее будущее — компании BlackRock», — сказано в сообщении Риттера.

По мнению бывшего разведчика, каждый украинец «должен молиться за победу России», поскольку только так Украина сможет по-настоящему выжить как суверенное государство.

Риттер отметил, что BlackRock не позволяет хоронить украинских военных в земле, которая теперь стала ее собственностью.

До этого бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо высказывал мнение, что Украина после окончания конфликта будет полностью зависеть от финансовой поддержки американских инвестиционных компаний. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «продает душу украинской нации и ее тело», потому что страна будет принадлежать другим.

В декабре 2022 года СМИ сообщали, что BlackRock, известная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, будет заниматься координацией усилий по привлечению инвестиций для восстановления экономики Украины. Однако, по мнению некоторых пользователей соцсетей, украинское правительство переплачивает BlackRock за консультации по дорожной карте реконструкции, что вызывает возмущение.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.