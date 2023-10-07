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На Западе поменяли тактику при освещении боевых действий на Украине

WP: западных журналистов попросили не фокусироваться на контрнаступлении ВСУ

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Alex Babenko/AP

Чиновники стран Запада в связи с неудачами в рамках украинского контрнаступления начали просить журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщило издание Washington Post.

Согласно данным СМИ Украина в «пиаре боевых действий» проигрывает.

Как добавили источники, при попытках разубедить публику, что Вооруженные силы Украины продвигаются медленно, госслужащие Запада просили журналистов не акцентировать внимание на ежедневных изменениях ситуации во время боевых столкновений.

В WP упоминали один из брифингов, во время которого высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса пожаловался на аналитиков и репортеров. По его словам, журналисты и эксперты не до конца понимают, через что проходят украинские бойцы.

В газете пояснили, что журналисты не замечают «успехи», про которые говорят в Киеве.

До этого в Минобороны России сообщили, что войска РФ поразили пункты ВСУ у Торского и Серебрянки.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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