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Стало известно, когда начнется вывод войск Франции из Нигера

Al Jazeera: Франция 9 октября начнет вывод своих войск из Нигера

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Jerome Delay/AP

Франция приступит к выводу своих войск из Нигера в понедельник, 9 октября, передает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источники.

По информации источников, командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами этой африканской страны. Военнослужащие будут переброшены в соседний Чад, где находится штаб войск Франции в Сахеле. Как сообщает телеканал, представители командования французских ВС договорились с мятежниками о порядке вывода ограниченного контингента.

Ранее военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах ЭКОВАС для интервенции. Как передавало агентство AFP, Париж рассматривает интервенцию во взаимодействии с этой организацией. По данным военных, Франция размещает воинский контингент в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Бенине и других странах ЭКОВАС.

До этого издание Politico писало, что численность военнослужащих США, которые находятся на службе в Нигере, в ближайшее время может сократиться примерно вдвое в результате объявленного решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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