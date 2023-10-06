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Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы страны самолетом ВМС США

Минобороны: российский МиГ-31 перехватил самолет ВМС США над Норвежским морем

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский истребитель МиГ-31 пресек попытку самолета Военно-морских сил США «Посейдон» приблизиться к границе страны. Воздушное судно было замечено в небе над акваторией Норвежского моря, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, 6 октября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили в районе Норвежского моря приближающийся к государственной границе самолет. Чтобы опознать цель, в воздух был поднят истребитель МиГ-31. Последний стоит на вооружении Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — уточняется в заявлении.

При этом, заметив МиГ-31, экипаж американского самолета принял решение развернуться в обратную сторону. В результате российскому истребителю удалось не допустить нарушения государственной границы, говорится в сообщении.

Также в Минобороны подчеркнули, что в ходе операции МиГ-31 действовал в соответствии с нормами международного права и не пересекал воздушные трассы иностранных государств. Более того, истребитель не приближался к зарубежному самолету на опасное расстояние.

Ранее российский вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины, двигавшийся в сторону Крымского полуострова.

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