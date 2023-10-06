Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Контр-адмирал сообщил о готовящейся провокации против России в Сирии

Контр-адмирал Кулить: боевики готовят постановку применения химоружия РФ в Сирии

close
100%
Shutterstock

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил о готовящейся провокации против ВС РФ с применением отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации. Об этом пишет ТАСС.

«Ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ, направленной на дискредитацию группировки войск ВС РФ в САР», — заявил Кулить.

По словам Кулитя, емкости с хлором были доставлены в окрестности населенного пункта Эриха для инсценировки его применения ВС РФ представителями «Белых касок» в координации с представителями террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

«Террористы планируют инсценировать последствия применения отравляющих веществ после нанесения ВКС России авиаударов по позициям боевиков в Идлибской зоне деэскалации», — рассказал он.

До этого Кулить заявил, что Россия не допустит провокаций со сторон боевиков в отношении российских военнослужащих в Сирии.

Ранее в Сирии дрон проамериканской коалиции опасно сблизился с российским самолетом.

*   организация запрещена в России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий