Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На вооружение ВС РФ поступила САУ «Флокс»

«Ростех» начал поставки САУ «Флокс» ВС России

На вооружение ВС РФ впервые поступила самоходная артиллерийская установка «Флокс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Отмечается, что эта САУ установлена на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ей быстро производить несколько выстрелов и менять позицию. В «Ростехе» отметили, что во «Флоксе» сбалансированы ручные и автоматизированные операции, что сильно облегчает работу экипажа.

Сообщается, что орудие унифицировано по применяемым боеприпасам с орудиями типа «Вена» и может «применять боеприпасы повышенного могущества», а также имеет бронированные кабину и отсеки для боеприпасов.

До этого сообщалось, что на вооружение Центрального военного округа поступят ЗРС С-300ПМ-2.

С-300ПМ-2 является глубокой модернизацией комплекса С-300. Обновленные ЗРС отличаются повышенной помехоустойчивостью, оснащены новой многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, станцией наведения и новыми ракетами.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий