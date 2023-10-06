На вооружение ВС РФ поступила САУ «Флокс»

На вооружение ВС РФ впервые поступила самоходная артиллерийская установка «Флокс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Отмечается, что эта САУ установлена на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ей быстро производить несколько выстрелов и менять позицию. В «Ростехе» отметили, что во «Флоксе» сбалансированы ручные и автоматизированные операции, что сильно облегчает работу экипажа.

Сообщается, что орудие унифицировано по применяемым боеприпасам с орудиями типа «Вена» и может «применять боеприпасы повышенного могущества», а также имеет бронированные кабину и отсеки для боеприпасов.

До этого сообщалось, что на вооружение Центрального военного округа поступят ЗРС С-300ПМ-2.

С-300ПМ-2 является глубокой модернизацией комплекса С-300. Обновленные ЗРС отличаются повышенной помехоустойчивостью, оснащены новой многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, станцией наведения и новыми ракетами.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.