Украинский дрон пытался атаковать территорию Курской области

Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку нанести удар по территории Курской области при помощи беспилотника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В заявлении указано, что инцидент произошел 5 октября в 20:30 (совпадает с мск). Как уточнили в военном ведомстве, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовала в небе украинский дрон.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.

Вечером в тот же день губернатор Севастополя Александр Развожаев заявил о введении в городе режима воздушной тревоги. В 17:08 (совпадает с мск) местных жителей предупредили о возможной опасности, однако в 18:00 сирены были выключены. Никакой информации об атаках со стороны украинских военных и разрушениях не поступало.

До этого в воздушном пространстве Брянской области был сбит украинский беспилотник. Согласно данным Минобороны, российские средства ПВО ликвидировали в небе над регионом дрон самолетного типа.

Ранее украинские БПЛА атаковали инфраструктурные объекты в нескольких районах Курской области.