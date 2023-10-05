Путин раскрыл потери украинской армии после начала контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала июня потеряли более 90 тыс. солдат и лишились свыше 550 танков. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства уточнил, что речь идет о проведении «так называемого контрнаступления». Оно началось 4 июня 2023 года, и с того момента украинские войска понесли огромные безвозвратные потери.

«Это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. человек. <...> 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса», — уточнил президент.

Кроме того, в ходе своей речи Путин раскрыл цель проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, Москва не начинала вооруженное противостояние. На самом деле она стремится закончить войну, которую уже давно развязали украинские власти, сказал глава государства.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» в этот раз проходит в Сочи в период с 2 по 5 октября. Владимир Путин ежегодно принимает участие в мероприятии, сначала выступая с обширной речью и затем отвечая на вопросы присутствующих в зале.

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