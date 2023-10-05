Командование ВСУ под Соледаром уничтожено российской бомбой

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром уничтожено российской бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что бомбу применили с истребителя-бомбардировщика Су-34, ее удар пришелся по штабу отдельной тактической группы «Соледар», он располагался неподалеку от села Александро-Калиново.

Баранец утверждает, что в результате этого было ликвидировано «около 50 вэсэушников (и не только их)», столько же раненых. По его словам, большая часть аппаратуры связи, боевой техники и опорных пунктов в радиусе 100 метров «раскручены».

По словам Баранца, успешное поражение цели стало возможным благодаря использованию средств разведки, в том числе на местности, и мастерству экипажа самолета.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины не смогут вести наступательные действия в 2024 году в случае если США не будет оказывать поддержку Киеву.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.