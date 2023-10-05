Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Командование ВСУ под Соледаром уничтожено российской бомбой

Полковник Баранец: Су-34 ВС России уничтожили штаб ВСУ «Соледар» бомбой ФАБ-1500

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром уничтожено российской бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что бомбу применили с истребителя-бомбардировщика Су-34, ее удар пришелся по штабу отдельной тактической группы «Соледар», он располагался неподалеку от села Александро-Калиново.

Баранец утверждает, что в результате этого было ликвидировано «около 50 вэсэушников (и не только их)», столько же раненых. По его словам, большая часть аппаратуры связи, боевой техники и опорных пунктов в радиусе 100 метров «раскручены».

По словам Баранца, успешное поражение цели стало возможным благодаря использованию средств разведки, в том числе на местности, и мастерству экипажа самолета.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины не смогут вести наступательные действия в 2024 году в случае если США не будет оказывать поддержку Киеву.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий