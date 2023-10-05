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Марочко заявил о расстреле украинских военных под Кременной

Марочко: «азовцы» расстреляли и сбросили в реку украинских военных под Кременной

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) расстреляли украинских военных под Кременной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, пикап «азовцев» удалось обнаружить в ходе аэроразведки в районе населенного пункта Дроновка в ЛНР. В кузове машины находились трое военных в украинской форме. Замеченный автомобиль остановился возле реки Северский Донец.

«Два боевика вытолкали военнослужащих из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку», — добавил Марочко.

До этого Марочко рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут перехватить инициативу под Красным Лиманом.

По его словам, украинские бойцы безуспешно атаковали позиции ВС РФ. Кроме того, они перебрасывают силы и резервы, изначально предназначавшиеся для других направлений.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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