В США назвали детали обучения финских военных для подготовки к войне с Россией

Финские военнослужащие на учениях применяют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с РФ, пишет газета The New York Times.

В статье говорится, что после начала спецоперации России на Украине Финляндия решила нарастить частоту военных учений резервистов и новобранцев.

«Два взвода солдат участвовали в сражении с помощью компьютерной симуляции», — указывается в материале.

Согласно мнению автора публикации, моделируемые учения обычно повторяются на реальной местности, с настоящим снаряжением, оснащенным лазерами и датчиками.

«Реальность войны стала гораздо ближе», — заявил финский новобранец Каспер Валласваара.

По его словам, военная спецоперация «разбудила» оборонные структуры Финляндии, теперь учения составляют основу военной стратегии страны в случае, если она вступит в вооруженное противостояние.

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