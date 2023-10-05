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В США назвали детали обучения финских военных для подготовки к войне с Россией

NYT: финны учатся на компьютерных симуляциях для подготовки к войне с РФ

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Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press/Keystone Press Agency

Финские военнослужащие на учениях применяют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с РФ, пишет газета The New York Times.

В статье говорится, что после начала спецоперации России на Украине Финляндия решила нарастить частоту военных учений резервистов и новобранцев.

«Два взвода солдат участвовали в сражении с помощью компьютерной симуляции», — указывается в материале.

Согласно мнению автора публикации, моделируемые учения обычно повторяются на реальной местности, с настоящим снаряжением, оснащенным лазерами и датчиками.

«Реальность войны стала гораздо ближе», — заявил финский новобранец Каспер Валласваара.

По его словам, военная спецоперация «разбудила» оборонные структуры Финляндии, теперь учения составляют основу военной стратегии страны в случае, если она вступит в вооруженное противостояние.

В сентябре в Финляндии заявили, что им дорого обходится поддержка Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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