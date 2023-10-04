Военный эксперт рассказал о желании США поторопить Украину с контрнаступлением

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью «Известиям» высказал мнение, что США торопят Украину с контрнаступлением из-за скорой зимы и возможного сокращения военных поставок.

Так он прокомментировал заявление администрации президента США Джо Байдена о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось шесть-восемь недель для наступления.

«Это говорит о том, что Украину подгоняют по решению задач изменением тактики, чтобы они не так активно расходовали боеприпасы», — отметил он.

По мнению эксперта, в ближайшее время массовых поставок военной помощи Украине может вовсе не быть.

Также Леонков объяснил желание ускорить ВСУ с тем, что для ведения боевых действий в холодных климатических условиях необходимо поставлять особенную экипировку. Он указал, что Киев получил сигнал о необходимости подготовки к зиме и достижению результатов.

До этого немецкая газета Bild сообщала, что настроения в правительстве Украины характеризуются отчаянием в связи с недостаточным количеством поставляемых вооружений.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.