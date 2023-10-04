ФСБ опубликовала кадры допроса плененного в Крыму украинского диверсанта

Плененный в Крыму украинский диверсант рассказал, что атаковавшая Крым группа диверсантов состояла из 16 человек. Видео с допроса было опубликовано ФСБ.

По словам пленного, его зовут Любас Александр Владимирович. В число задач диверсантов входила съемка материалов о «заходе» на полуостров на фоне украинского флага.

До этого Минобороны сообщило, что ВС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. В ведомстве заявили, что для отражения нападения в воздух подняли самолеты Воздушно-космических сил РФ. Отмечается, что диверсанты передвигались на быстроходном катере и трех гидроциклах в сторону мыса Тарханкут. У диверсантов обнаружили винтовки M4 и осколочные гранаты.

Кроме этого, по данным МО РФ, в ночь на 4 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ранее сообщалось, что тысяча спецназовцев возвращаются на Украину после подготовке к диверсии на Крым в Великобритании.