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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Дрон был уничтожен над Брянским районом региона. В результате обошлось без разрушений и пострадавших, уточнил губернатор.

Сейчас на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 3 октября российские средства ПВО сбили два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

В этот же день Богомаз сообщал, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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