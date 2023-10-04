В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Дрон был уничтожен над Брянским районом региона. В результате обошлось без разрушений и пострадавших, уточнил губернатор.

Сейчас на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 3 октября российские средства ПВО сбили два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

В этот же день Богомаз сообщал, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.