В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
Дрон был уничтожен над Брянским районом региона. В результате обошлось без разрушений и пострадавших, уточнил губернатор.
Сейчас на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.
Вечером 3 октября российские средства ПВО сбили два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
В этот же день Богомаз сообщал, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.